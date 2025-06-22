شكرا لقرائتكم خبر عن أوكا هداف منتخب شباب اليد فى الدور الأول ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يعد محمد عماد "أوكا" لاعب منتخب شباب كرة اليد هداف الفراعنة فى بطولة العالم للشباب المقامة فى بولندا بتسجيله 13 هدفا من أصل 93 سجلها الفراعنة فى الدور الأول بمشوار التأهل للدور الرئيسى.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في المباراة المقبلة منتخب سويسرا غدا الاثنين 23 يونيو الجاري، في الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة بدلا من العاشرة.

ثم يلتقي منتخب مصر نظيره الألماني الثلاثاء 24 يونيو الجاري، في العاشرة مساءً بدلا من الـ 7.45 بتوقيت القاهرة.



وتضم قائمة منتخب شباب اليد كل من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.