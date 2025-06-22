الامارات | سيناريو وحيد يضمن للأهلي المصري التأهل في كأس العالم للأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يزال الأهلي المصري صاحب ثاني أكبر عدد من الانتصارات في كأس العالم للأندية بكرة القدم، يبحث عن فوزه الأول في مونديال الولايات المتحدة، وسيكون أمام فرصة أخيرة ومعقّدة لتحقيق ذلك وبلوغ ثمن النهائي عندما يواجه بورتو البرتغالي عند الساعة 5:00 من فجر الثلاثاء بتوقيت الإمارات في الجولة الثالثة الاخيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

بعد تعادله السلبي مع إنتر ميامي الأميركي وخسارته أمام بالميراس البرازيلي 0-2، يجد الأهلي مصيره معلقا بمباراة الفريق الأميركي وبالميراس، إذ أنه مهدد بالخروج خالي الوفاض حتى في حال فوزه.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز وخسارة إنتر ميامي، والتفوّق على الأخير بفارق الأهداف (-2 للأهلي و+1 واحد لإنتر ميامي حاليا). وفي حال تعادلهما بفارق الأهداف، يحتاج إلى التفوق عليه بعدد الأهداف المسجلة (2 لإنتر ميامي وصفر للأهلي حاليا).

ولا يمكن للأهلي أن يتأهل في حال فوز إنتر ميامي، إذ أن فارق المواجهات المباشرة يصب في مصلحة بالميراس الذي تغلب على الفريق المصري في الجولة الثانية.

وستكون هذه ثالث مواجهة بين الأهلي وفريق أوروبي، علما أنه خسر المواجهتين السابقتين في المسابقة أمام بايرن ميونيخ الألماني (0-2) في نصف نهائي 2020 في قطر وريال مدريد الإسباني (1-4) في الدور ذاته في 2022 في المغرب.

ويستعيد فريق "القلعة الحمراء" خدمات لاعبه أحمد نبيل (كوكا) الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب الإصابة.

واعتبر زميله كريم الدبس بعد الخسارة أمام بالميراس أن فريقه سيدخل المباراة المقبلة "بكل تركيز وهدفنا الفوز لأنه الحل الوحيد أمامنا. كلنا سنلعب على قلب رجل واحد".

ولن تكون الأمور سهلة أمام بورتو الذي يعلم مدربه الأرجنتيني مارتين أنسيلمي أن مصيره بات مهددا ويُمكن أن يُقال من قبل المدرب السابق والرئيس الحالي أندريه فيلاش-بواش.

وكحال الأهلي، يحتاج الفريق البرتغالي إلى الفوز وخسارة بالميراس كونه سقط أمام إنتر ميامي (1-2)، بالإضافة إلى فارق أهداف لصالحه.

وفي المجموعة عينها، يعلم إنتر ميامي وبالميراس أن باستطاعتها التأهل معا بحل التعادل، لكن الصراع يبقى حاضرا على المركز الأول أيضا. وسيمنح التعادل بالميراس الصدارة ومواجهة ثاني المجموعة الثانية، فيما يحتاج فريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفوز لضمانها.

وحمل الهدف من ركلة حرة مباشرة في المباراة الماضية أمام بورتو، الرقم 50 لميسي، المتوّج بلقب كأس العالم 2022، في 61 مباراة بقميص إنتر ميامي ضمن مختلف المسابقات.

قال مدربه ومواطنه خافيير ماسشيرانو بعد المباراة "بعيدا عن هدفه... هو لاعب يُظهر لنا كيف ننافس، بتعطشه ورغبته في الاستمرار بالمنافسة مهما كان المستوى"، مؤكدا أن لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق هو "أفضل لاعب في تاريخ هذه الرياضة".