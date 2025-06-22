دورة برلين: فوندروشوفا تحرز اللقب قبل أسبوع من ويمبلدون

الرياص - اسماء السيد - برلين : أحرزت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا لقب بطلة دورة برلين (500 نقطة) على الملاعب العشبية في كرة المضرب، بفوزها على الصينية وانغ جينيو 7 6 (12 10) و4 6 و6 2 الأحد في المباراة النهائية وعادت إلى القمة قبل أسبوع من بطولة ويمبلدون المتوجة بها قبل عامين.

وهو اللقب الثالث لابنة الـ25 عاما بعد بيين السويسرية (على الملاعب الصلبة) في عام 2017 وويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى (على الملاعب العشبية) في عام 2023.

وهي المباراة النهائية الأولى للتشيكية منذ تغلبها على التونسية أنس جابر في نهائي ويمبلدون قبل عامين.

كما وصلت إلى نصف نهائي رولان غاروس (على الملاعب الترابية)، ثانية الغراند سلام، في عام 2019 وربع نهائي البطولة ذاتها في عام 2024، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز الصلبة في عام 2023.

بعد أن عانت لمدة 12 شهرا بسبب إصابة متكررة في كتفها الأيسر أجبرتها على الخضوع لعملية جراحية في صيف عام 2024)، تراجعت حاملة فضية أولمبياد طوكيو 2021 في منافسات الفردي، من المركز السادس إلى الـ164 عالميا في غضون عام، وغابت عن المنافسات في النصف الثاني من عام 2024 وجزء كبير من النصف الأول من العام الحالي.

وقالت عقب التتويج "لقد عملنا جميعًا بجد من أجل عودتي الى القمة".

وأضافت مبتسمة "جئنا إلى هنا على أمل الفوز بالمباراة الأولى، وها أنا اليوم متوجة باللقب. أنا ممتنة جدا لكل من وقف بجانبي وساعدني على الفوز باللقب".

وسترتقي فوندروشوفا الى العودة الى قائمة الـ100 الأوليات في التصنيف العالمي الذي سيصدر الإثنين حيث ستصعد الى المركز 73.

واحتاجت فوندروشوفا التي استعادت مستواها في أفضل توقيت ممكن وتحديدا قبل أسبوع من بداية بطولة ويمبلدون (30 حزيران/يونيو 13 تموز/يوليو) الى ساعتين و16 دقيقة لإنهاء مغامرة جينيو الصاعدة من التصفيات وحرمتها من لقبها الاول في مباراتها النهائية الاولى في منافسات الفردي.

وأضافت فوندروشوفا جينوا المتوجة بأربعة ألقاب في الزوجي بينها رولان غاروس عام 2023 مع التايوانية سو واي هسييه، إلى قائمة ضحاياها في برلين بعد الأميركية ماديسون كيز المصنفة ثامنة عالميا وبطلة أستراليا مطلع السنة من الدور الأول، وجابر في ربع النهائي والبيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا في نصف النهائي.

بالنسبة لجينوا، كان هذا بمثابة خطوة أبعد مما ينبغي بعد ما وصفته بأسبوع "أحلام" على عشب العاصمة الألمانية والذي فوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا، بطلة برلين 2021، والأميركية كوكو غوف، بطلة فرنسا المفتوحة هذا الشهر.

وفرض التعادل نفسه في الاشواط الستة من المجموعة الاولى (3 3) قبل ان تنجح الصينية في كسر ارسال التشيكية والتقدم 4 3 ثم 5 3، لكن فوندروشوفا درت التحية في العاشر مدركة التعادل 5 5، وتبادلت اللاعبتان كسر الارسال في الشوطين الحادي عشر والثاني عشر (6 6) وفرضتا الاحتكام الى شوط فاصل كسبته التشيكية بصعوبة 12 10 وبالتالي المجموعة في 62 دقيقة.

وتابعت التشيكية أفضليتها مطلع المجموعة الثانية بكسر إرسال منافستها في الشوط الأول، لكن الصينية ردت التحية مباشرة مدركة التعادل 1 1 قبل أن تفعلها للمرة الثانية في الشوط العاشر وأنهتها في صالحها 6 4 في 42 دقيقة.