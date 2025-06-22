شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلو: "تعرفت على نور الشربيني بالصدفة وكل الأكل اللي بتعمله حلو" والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور عمرو الحلو، زوج البطلة المصرية نور الشربيني بطلة العالم للاسكواش، قصة تعارفهما خلال مؤتمر الشباب عام 2017، مؤكداً أنهما يضعان هدف المشاركة فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 كأهم الأهداف التي يخططون لها في المستقبل.

وجاءت تصريحات عمرو الحلو لـ ”الخليج 365” كالتالي:

ـ حدثنا عن التحديات التي واجهتكم لتحقق نور أرقاماً قياسية في الاسكواش؟

الحمد لله على بطولة العالم، تزوجنا في شهر يوليو الماضي، وبدأنا التحضير للموسم الحالي في وقت قصير، وتلقت أخباراً سيئة بعد وفاة مدرب الأحمال وليد المسلمي، والذي يعد بمثابة الأب الروحي بالنسبة لها، وكان يجب أن تسافر بعدها مباشرة إلى باريس ثم قطر وكان الأمر صعباً عليها لأنها كانت بمفردها، ولكنها لديها ثبات انفعالي قوي جداً، ونجحت في التتويج بالبطولتين.

ـ كان وشك حلو عليها لتحقق هذا الإنجاز

الحمد لله، كنت أدعي لها لأن الموضوع كان في وشي، والبعض كان يرى كأنني السبب، ولكن الحمد لله.

ـ كيف حدث تعارفكم؟

موضوع التعارف كان قدري وسينمائي، تعرفنا في مؤتمر الشباب 2017 بالإسكندرية، وشقيقتي الصغرى كانت تتمنى حضور هذا المؤتمر وتواجدت معها وتوهنا من بعض عند دخول المؤتمر، جلست بمفردي وشاهدتها كانت متواجدة للتكريم من الرئيس وكان بجانبي كرسي فاضي، وتحدثت معها والأمور مشيت أصبحنا أصدقاء ثم اتخذنا قرار الزواج.

ـ حدثنا عن نور في شغل البيت؟

نور هادئة جداً في البيت وتركز في تدريبها كل واحد منا يركز في عمله ونتقابل في المساء، كانت ملكة متوجة في بيتها طبعاً ولكن الآن بدأت تجرب بعض الأكلات وبتجرب فيا شوية وأكلها طلع حلو جداً.

ـ كيف تدعمها خلال البطولات خاصة أن كل منكما له مجال مختلف تماماً عن الآخر؟

بدأت أتابع اسكواش من 2016، وأصبحت أتابع بشكل قوي منذ تعرفي على نور، لا أفوت مباراة لنور، واعتدت أن يوم مباراتها أمر مقدس مهما كان عندي شغل يجب أن أخصص وقت فاضي تماماً لمباراتها، وبمرور الوقت أصبح هذا ترمومتر حياتي، لو نور كسبت بنفرح ونحتفل ولو خسرت لا يكون ألطف شيء، والحمد لله هي بتفرحنا.

ـ هل خططتم لمستقبل نور بعد الاسكواش؟

لا نفكر حالياً في أي شيء غير الاسكواش، شخصيتي أحب التخطيط للقادم، ولكن نور علمتني أن أسير كل يوم بيومه، لا أخطط لأي شيء، وحلم أي رياضي في الدنيا المشاركة في الأولمبياد، وأن يكون لديها نسبة فوق 90% أن تضمن ميدالية هدفنا هو تحقيق ذلك في الفترة المقبلة.