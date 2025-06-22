7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 يونيو 2025 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، يحيى عطية الله اللاعب السادس فى قائمة الراحلين عن الأهلي، حسين الشحات يناقش عروض الرحيل عن الأهلى بعد كأس العالم للأندية.

غادر الأهلى قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية 5 لاعبين هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، ويبدو أن المغربى يحيى عطية الله لاعب الفريق سيكون هو اللاعب السادس فى قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء.

في إطار سعيه لإعادة ترتيب الأوراق الفنية داخل الفريق الأول لكرة القدم، فرض نادي الزمالك حالة من السرية التامة حول ملف التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد، الذي سيخلف المدرب المؤقت أيمن الرمادي، والذي تولى المهمة فى المرحلة الأخيرة من الموسم بشكل مؤقت.

رفض الجهاز الفني لفريق سموحة ، بقيادة أحمد عبد العزيز، المدير الفني للفريق الأول، تجديد إعارة محمد سالم من المقاولون العرب وتقرر عودة اللاعب لناديه.

وضع اتحاد الكرة شرطاً بعدم قبول قيد أى لاعب على سيستم القيد إلا بعد حضور إدارى الفريق للمنطقة التابع لها النادي بمستندات القيد لمراجعتها قبل إتمام عملية القيد.

ظهير أيسر بتروجت على رادار المصري فى الميركاتو الصيفي

دخل توفيق محمد، ظهير أيسر فريق بتروجت، دائرة اهتمامات النادي المصري فى الميركاتو الصيفي الجاري، لتدعيم الفريق البورسعيدي استعداداً للموسم المقبل.

تقرر فتح مران الأهلي ، الذي يقام على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي اليوم، استعدادًا لمباراة بورتو البرتغالي فى بطولة كأس العالم للأندية، في الخامسة مساءً بتوقيت أمريكا - الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».