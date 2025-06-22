شكرا لقرائتكم خبر عن كانيلو: نزال القرن مع كروفورد "صدام العقول والقبضات" ويعيد رسم خريطة الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

أكّد النجم المكسيكي العالمي ساول "كانيلو" ألفاريز أن نزال القرن المرتقب مع الأمريكي تيرينس كروفورد لا يشبه أي مواجهة سابقة في مسيرته الاحترافية، واصفًا اللقاء بأنه تتويج لرحلة نجمين أسطوريين التقيا أخيرًا في قمة طال انتظارها.



وقال كانيلو في تصريحات إعلامية، "هذا ليس مجرد نزال عادي… هذا تتويج لمسيرتين استثنائيتين، أنا وكروفورد نمثل قمتين في عالم الملاكمة، واللقاء بيننا هو ما انتظره العالم منذ سنوات."



وأضاف بطل العالم في الوزن المتوسط، والذي يحمل ألقاب المنظمات الأربع الكبرى: "أدخل هذا النزال بثقة وهدوء. لدي الخبرة والإنجازات، لكنني لا أقلل من شأن كروفورد. هو مقاتل ذكي وطموح، ويسعى لصناعة التاريخ بالصعود إلى وزن جديد وتحقيق إنجاز فريد."



واعتبر كانيلو أن اللقاء يتجاوز حدود القوة البدنية ليكون مواجهة فكرية داخل الحلبة، قائلًا:"نحن لا نواجه بعضنا بالأيادي فقط… بل بالعقول أيضًا. إنه صدام العقول والقبضات، ومن يملك الخطة الأذكى سيفرض كلمته".



وختم تصريحاته بالتأكيد على الأثر التاريخي المحتمل للنزال، "هذه المواجهة قد تعيد تشكيل خريطة الملاكمة العالمية لعشر سنوات قادمة. إنها لحظة ستُخلّد في تاريخ الرياضة."

يُذكر أن النزال سيُقام في لاس فيجاس يوم 13 سبتمبر المقبل، بعد حملة ترويجية عالمية تنطلق من الرياض وتشمل عدة مدن كبرى حول العالم.