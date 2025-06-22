شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ألعاب القوى يحتل منصات التتويج بألمانيا وأوزباكستان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حقق لاعبو منتخب مصر لألعاب القوى نتائج إيجابية خلال الساعات الماضية على إثر مشاركتهم في بطولات مختلفة.

وحقق البطل الأولمبي للشباب أحمد طارق المركز الثالث فى مسابقة الإطاحة بالمطرقة في ملتقى أوزباكستان بمسافه 70.20 متر، فيما عاد البطل محمد حمزة للتألق فى أوروبا وذلك خلال نتائج الجولة القارية البرونزية لملتقيات ألعاب القوى، كأس شونبيكر سول بألمانيا، وتمكن البطل المصري وبطل العرب وأفريقيا محمد مجدي حمزه من حصد المركز الثاني وتسجيل مسافة 19.92متر.

في ذات السياق، فازت العداءة بسنت حميده في سباق 200 متر سيدات برقم قياسي جديد للملتقى بتوقيت 22.76 ثانية خلال الجولة القارية البرونزية لملتقيات ألعاب القوى بألمانيا.

من جانبه أعرب، العميد حاتم فوده رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، عن فخره وسعادته بما حققه الاتحاد في مختلف المحافل الدولية خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن النتائج المتميزة التي حققها كل من أحمد طارق، ومحمد مجدي حمزة، وبسنت حميدة، تؤكد أن مصر قادرة على المنافسة بقوة على الساحة العالمية في ألعاب القوى، وهي ثمرة لجهود مضنية واستراتيجية طويلة الأمد نعمل عليها بكل جدية".

أوضح فوده أن الاتحاد المصري لألعاب القوى لن يكتفي بهذه الإنجازات، بل سنواصل العمل بكل تفانٍ لتوفير كل الدعم الفني والإداري لأبطالنا في مختلف الفئات، مشيرا إلى أن الهدف هو رفع علم مصر عاليًا في كل المحافل، وصولا لمحطة أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وحصد ميدالية تاريخية لمصر.

من جهته، قال مجدي عبد البديع، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، إن ما حققه أبطال مصر في أوزباكستان وألمانيا هو إنجاز كبير يثبت أن لدينا جيلًا ذهبيًا قادمًا بقوة في اللعبة مشيرا الي أن أداء أحمد طارق المتميز فى مسابقة المطرقة، وتألق محمد حمزة في دفع الجلة، والرقم المذهل الذي سجلته بسنت حميدة في سباق 200 متر، الأمر يدعو للفخر بأبطالنا فضلا عن كونه إنجاز يعكس مدى تطور مستوى لاعبينا على الساحة الدولية."

وأوضح عبد البديع أن هذه النتائج تعطينا دفعة قوية للاستمرار في دعم اللاعبين الواعدين وتكثيف المشاركات الدولية بهدف صقل المهارات والخبرات، مضيفا أن هناك خطة واضحة تمتد حتى البطولات العالمية القادمة، ونحن واثقون من قدرة لاعبينا على تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في سماء ألعاب القوى."