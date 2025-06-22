شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد أكتوبر لبدء الدور التمهيدي لكأس مصر والنهاية مايو 2026 والان مع تفاصيل الخبر

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تفاصيل انطلاق مسابقة كأس مصر للموسم الكروي 2025/2026، وذلك بموجب مقترح صادر عن إدارة المسابقات بالاتحاد.

وأكد مصدر لليوم السابع أنه من المقرر انطلاق الدور التمهيدي للبطولة فى أكتوبر المقبل، على أن يقام دور الـ32 فى ديسمبر، وتختتم المسابقة فى نهاية مايو من العام المقبل.

وفتح الاتحاد باب الاشتراك في البطولة، موجهًا خطابه إلى فروع الاتحاد المصري لكرة القدم، بما في ذلك أندية الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع، حيث حدد الخطاب، المؤرخ في 9 يونيو 2025، قيمة وشروط الاشتراك في البطولة كالتالي:

أندية القسم الأول: تبلغ قيمة الاشتراك 5000 جنيه مصري (خمسة آلاف جنيه مصري) غير قابلة للاسترداد.

أندية الأقسام الثاني والثالث والرابع: تبلغ قيمة الاشتراك 1000 جنيه مصري (ألف جنيه مصري).

وأكد الاتحاد أن آخر موعد لسداد الاشتراك هو يوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025.

ودعا الاتحاد الأندية الراغبة في المشاركة إلى إخطار الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع بذلك، مع ضرورة إرفاق إيصال سداد رسم الاشتراك، بالإضافة إلى قائمة باللاعبين الأساسيين والاحتياطيين الذين سيشاركون في مباريات الكأس.

وشدد الاتحاد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وإنجاز المهام المطلوبة، مؤكدًا أن أي نادٍ يتخلف عن سداد الاشتراك في الموعد النهائي لن يتمكن من المشاركة في البطولة.

يأتي هذا الإعلان في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، حيث تستعد الأندية المصرية من مختلف الدرجات للتنافس على لقب كأس مصر، التي تُعد واحدة من أعرق البطولات في كرة القدم المصرية.