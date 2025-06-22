شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لمواجهة بورتو فى ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 03:20 م

يواصل مسئولو النادي الأهلي الاستعداد لمواجهة بورتو البرتغالي فى ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، ونستعرض فى التقرير التالي آخر استعدادات لمباراة المارد الأحمر لمواجهة بطل البرتغال.

س: ما هو موعد مباراة الأهلي وبورتو؟

ج: يلتقي الأهلي مع بورتو على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية في الربعة فجر الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، فى ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

س: كيف يستعد الأهلي لمواجهة بطل البرتغال؟

ج: الأهلي يخوض تدريبات يومية على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي، ويحضر ريبيرو المدير الفني المؤتمر الصحفي لمواجهة بورتو في الساعة 2.45 ظهرًا بتوقيت أمريكا، 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف الذي يحتضن المباراة.

س: ما هو موعد آخر مران للأهلي استعداداً لمواجهة بطل البرتغال؟

ج: يخوض آخر مران في الخامسة مساءً بتوقيت أمريكا - الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وسيكون مفتوحًا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

س: ما هو ترتيب مجموعة الأهلي في البطولة؟

ج:

بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

س: ماذا فعل الأهلي في انطلاق البطولة؟

ج: استهل النادي الأهلي مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح.