شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات الطويلة تضرب منتخب مصر قبل معسكر سبتمبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن صداعًا كبيرًا قبل انطلاق معسكر سبتمبر المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم، وذلك بسبب تفاقم أزمة الإصابات التي تضرب صفوف الفراعنة.

وتأكد غياب اثنين من الركائز الأساسية، هما إمام عاشور ومحمد عبد المنعم، وهو ما يضع حسام حسن فى مأزق حقيقي لتجهيز قائمة متوازنة وقوية لخوض الاستحقاقات القادمة.

وتأتي هذه الغيابات لتزيد من التحديات التي تواجه المنتخب المصري الفترة المقبلة، خاصة مع أهمية المباريات التي سيخوضها الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس الأمم الأفريقية.

وينتظر الجهاز الفني تقارير طبية مفصلة حول حالة اللاعبين المصابين الآخرين، على أمل عودة بعضهم قبل المعسكر لتقليل حدة الأزمة.

ويشرف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، على البرنامج التأهيلي للمدافع الدولي محمد عبد المنعم، لاعب نادي نيس الفرنسي، وذلك بقرار مباشر من حسام حسن، المدير الفني للمنتخب.

ويتواجد عبد المنعم حاليًا في القاهرة لاستكمال رحلة تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها خلال الموسم الماضي مع فريقه.

وصل عبد المنعم إلى القاهرة قبل يومين بعد حصوله على إذن من الجهاز الطبي لنادي نيس لقضاء فترة التأهيل في مصر.

وتأكد رسميًا غياب اللاعب عن معسكر المنتخب المقبل في سبتمبر، والذي سيخوض خلاله الفراعنة مباريات ضمن تصفيات كأس العالم.

ويأمل محمد عبد المنعم في التعافي بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري، وذلك لضمان مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة، والمقرر إقامتها في المغرب في ديسمبر.

يُذكر أن محمد عبد المنعم قد أنهى موسمه الأول مع نيس الفرنسي، الذي انضم إليه قادمًا من الأهلي المصري في صيف 2024 بعقد يمتد حتى يونيو 2028، حيث شارك اللاعب في 18 مباراة بمختلف المسابقات خلال موسم 2024-2025، منها 12 مباراة في الدوري الفرنسي، و4 في دوري المؤتمر الأوروبي، ومباراتان في كأس فرنسا.

وكان إمام عاشور هو الآخر تعرض للإصابة مع الأهلي في مونديال الأندية ويحتاج إلى شهرين لبدء التدريبات ما يصعب لحاقه بالمعسكر المقبل للمنتخب.