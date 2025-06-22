شكرا لقرائتكم خبر عن "ناجى وهيمن وأوكا" يتألقون مع منتخب شباب اليد فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تشهد بطولة العالم للشباب لكرة اليد المقامة حاليا فى بولندا تألق ملحوظ لأحفاد الفراعنة اللذين نجحوا فى التأهل إلى الدور الرئيسى بتحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول.

وتألق فى الدور الأول عدد من اللاعبين، أبرزهم يوسف ناجى حارس المرمى الذى لفت الأنظار خاصة فى مواجهة إسبانيا فى ختام الدورالأول، كما قدم أيضا الثنائى عمر هيمن ومحمد عماد أوكا عروضا قوية، حيث حصل الأخير على أفضل لاعب فى مواجهة إسبانيا والأول على أفضل لاعب فى مواجهة البحرين، بينما تألق فى المباراة الأولى ياسين سالم أمام السعودية

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في المباراة المقبلة منتخب سويسرا غدا الاثنين 23 يونيو الجاري، في الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة بدلا من العاشرة.

ثم يلتقي منتخب مصر نظيره الألماني الثلاثاء 24 يونيو الجاري، في العاشرة مساءً بدلا من الـ 7.45 بتوقيت القاهرة.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كل من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.