شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تسدد الدفعة النهائية لمستحقات حكام الممتاز الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة صرف الدفعة الأخيرة والنهائية من مستحقات حكام الدوري الممتاز للموسم المنقضي الأسبوع المقبل، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، والمقرر له 8 أغسطس المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الرابطة بإنهاء كافة المستحقات المالية للحكام، لضمان استقرار المنظومة التحكيمية.

وكانت الرابطة قد التزمت بسداد مستحقات الحكام حتى الجولات الثلاث الأخيرة من الدوري، حيث إن التنسيق جارٍ حاليًا لسداد الجزء المتبقي والأخير من هذه المستحقات في أقرب وقت ممكن.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي كان قد قرر فيه الاتحاد المصري لكرة القدم رفع تكاليف الحكام على كل نادٍ لتصل إلى 2 مليون جنيه مصري لكل نادٍ في الموسم المقبل، وهو ما يؤكد على أهمية دعم التحكيم وتوفير بيئة مناسبة لعمل الحكام.

وتسعى رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والاحترافية في التعامل مع جميع أطراف اللعبة، وضمان بداية موسم كروي قوي ومنظم.