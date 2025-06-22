شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن بورتو البرتغالي قبل مواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض النادي الأهلي مواجهته الأخيرة فى دور المجموعات، في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، عندما يلتقي مع بورتو البرتغالي فى الجولة الثالثة بكأس العالم للأندية المقامة حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونعرض أبرز 7 معلومات عن الفريق البرتغالي قبل اللقاء المرتقب.

1ـ القيمة التسويقية: 345 مليونا و900 ألف يورو

2ـ متوسط أعمار الفريق: 25 سنة و4 أشهر

3ـ مدرب الفريق: الأرجنتيني مارتين أنسيلمي صاحب الـ 39 سنة

4ـ أصغر لاعب: رودريجو مورا بسن 18 سنة

5ـ أكبر لاعب: إيفان ماركانو بسن 37 سنة

6ـ أغلى لاعب: سامو أوموروديون بقيمة 50 مليون يورو

7ـ مشاركته فى كأس العالم: تعادل في مباراة بالميراس سلبياً ـ خسر أمام إنتر ميامي 2-1

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا فى الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفى نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث، بينما يتصدر بالميراس بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.