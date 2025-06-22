شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطالب عبد الرحيم دغموم بحسم مصيره بعد المماطلة فى التجديد والان مع تفاصيل الخبر

طالب مسئولو النادي المصري الجزائري عبد الرحيم دغموم بحسم مصيره من التجديد للفريق، وذلك بعد مماطلة اللاعب في التوقيع على العقود، ومطالبة وكيله بزيادة القيمة المادية للعقد.

ويتواجد عبد الرحيم دغموم حالياً بالجزائر لقضاء إجازة نهاية الموسم، وكان عقد اللاعب انتهى مع المصري بنهاية الموسم الماضي، حيث وعد اللاعب إدارة المصري بالتجديد لموسم واحد على الأقل بعد العودة من إجازته.

من جانبه، قرر مجلس إدارة النادي المصري، نقل معسكر تدريب الفريق من القاهرة إلى مدينة بور فؤاد، وذلك ليكون قريباً من جماهير بورسعيد، لاستغلال الحضور الجماهيري في دعم وتحفيز اللاعبين.

ومن المقرر أن يخوض المصري تدريباته بمعسكره بأحد الأكاديميات الخاصة في مدينة بور فؤاد خلال الفترة المقبلة، بعد تعيين المدير الفني الجديد للفريق.

وتواصل مسئولو النادي المصري، خلال الساعات الأخيرة، مع عدة مدربين لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الموسم المقبل، بعد توجيه الشكر لكل من التونسي أنيس بوجلبان نظراً لتراجع النتائج، ومن بعده ميمي عبد الرازق والذي قاد الفريق فى آخر جولتين فى الدوري قبل أن يتم تعيينه رئيساً للجنة التخطيط بالنادي البورسعيدي.

وكشف مصدر مسئول بالنادي المصري ، أن الساعات الأخيرة شهدت تواصلاً مع 4 مدربين وهم التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لوفاق سطيف الجزائري، والإسباني كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق، اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق، بالإضافة إلى التونسي نور الدين المدير الفني لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.