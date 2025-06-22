الامارات | ماذا قال مدرب العين للاعبين قبل مواجهة السيتي.. «لا يهمنا المنافس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، إن فريقه يدخل مواجهة مانشستر سيتي في الساعة الخامسة من فجر غد الاثنين بتوقيت الإمارات مدفوعاً برغبة قوية في تصحيح المسار وتقديم أداء يليق باسم ومكانة النادي، مؤكدًا أن جميع عناصر الفريق يستشعرون بالمسؤولية ويدركون أهمية التحدي المقبل.

وأوضح المدرب الصربي في المؤتمر الصحافي: «لم يكن لدينا الكثير من الوقت للتحضيرات الفنية، خاصة بعد المباراة الأولى، لكننا ركزنا على استشفاء اللاعبين، وتوضيح المطلوب منهم ذهنياَ وتكتيكياً. ومن المهم أن يعرف اللاعبون منافسهم جيداً، وأن يؤمنوا بقدرتهم على تقديم صورة مشرفة».

وأضاف: «نواجه أحد أفضل الفرق في العالم، بقيادة مدرب غيّر الكثير في كرة القدم. ومن دواعي سروري أن أقابل فريقاً بهذا الحجم، لكنني اليوم مسؤول عن لاعبيّ العين، وأسعى لاستخراج الأفضل منهم في هذا اللقاء الكبير».

وعن استعداد اللاعبين الذهني، قال: «نعم، خسرنا المباراة الأولى، وكانت النتيجة ثقيلة. شعرت بصدمة لأنني أؤمن بإمكانات الفريق. ولكن هذه البطولة مختلفة كلياً، وهي فرصة لإثبات الذات. نحن نؤمن بأنفسنا، وسنبذل أقصى ما لدينا، من أول ثانية وحتى صافرة النهاية».

وأضاف: «عقدنا اجتماعات ونظمنا محاضرات فردية وجماعية، وشرحنا لكل لاعب ما المطلوب منه تحديداً. هذه المباراة ليست فقط مواجهة فنية، بل اختبار للروح. يجب أن نؤمن بأنفسنا، وأن نُظهر للعالم أننا لم نصل إلى هنا بالصدفة. العين نادٍ يملك تاريخا كبيراً في قارة آسيا، وسبق أن فاز على أبطال في بطولات قارية. نعلم جيداً حجم المنافس، لكننا نثق بقدرتنا على تمثيل النادي بأفضل صورة ممكنة».

وختم حديثه بالقول: «من لا يعطي كل ما لديه في مباراة كهذه، قد لا يحصل على فرصة ثانية. هذا ما أقوله للاعبين. لا يهم من هو منافسك، بل كيف تؤمن بقدراتك وتقاتل حتى آخر ثانية».