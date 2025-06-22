الامارات | العين يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة السيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى فريق العين الإماراتي تحضيراته الفنية، استعداداً للمواجهة المنتظرة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، والمقررة في الساعة الخامسة من فجر غدٍ الاثنين بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وأجرى الفريق مرانه الأخير وسط أجواء حماسية وتركيز عالٍ من جميع اللاعبين، حيث حرص المدرب الصربي، فلاديمير إيفيتش، على تكثيف العمل التكتيكي، إلى جانب تدريبات خفيفة هدفت للحفاظ على الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين.

وظهر لاعبو «الزعيم» بروح معنوية مرتفعة، عاقدين العزم على تقديم أداء مشرف أمام بطل أوروبا وأحد أبرز أندية العالم، في مواجهة ينتظرها الشارع الرياضي الإماراتي والخليجي بشغف.

وكان العين قد خسر مواجهته الافتتاحية في البطولة، إلا أن الفريق يتطلع إلى تصحيح المسار وتقديم مستوى يعكس تاريخه الكبير وطموحه في المنافسة على أعلى مستوى.