الامارات | غوارديولا يكشف موقف رودري وستونز من المشاركة أمام العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا إن رودري وجون ستونز يتحسنان باستمرار في التدريبات، لكنهما لن يشاركا منذ البداية أمام العين في المواجهة التي تجمع بين الطرفين في الساعة الخامسة من فجر يوم غد الاثنين بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية.

وشهدت المباراة السابقة للفريق الإنجليزي أمام الوداد المغربي مشاركة رودري لمدة 30 دقيقة، بينما تابع ستونز اللقاء من مقاعد البدلاء، وغاب كلا اللاعبين عن جزء كبير من موسم 2024/25 بسبب الإصابة، حيث لم يعد رودري إلى الملاعب إلا في الجولة الأخيرة من الدوري بعد تعافيه من إصابة قوية في الركبة، بينما لم يظهر ستونز منذ فبراير الماضي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب على ملعب مرسيدس بنز، أكد بيب غوارديولا أن الثنائي لن يشارك في التشكيلة الأساسية أمام العين، لكنه في الوقت نفسه، أشاد بموقف اللاعبين وتحدث عن التطور الإيجابي في أدائهما خلال التدريبات.

وعن رودري، قال غوارديولا: «هو يتحسن باستمرار، لا يمكننا أن ننسى أن إصابته كانت قبل نحو تسعة أشهر، هذا النوع من الإصابات يحتاج من 10 إلى 12 شهرًا للتعافي الكامل».

وأكمل بيب حديثه عن إصابة رودري: «إنها إصابة طويلة، إذا تمكن من اللعب لمدة 20 أو 30 دقيقة، فسيكون ذلك أمرًا جيدًا، أعلم أنه يريد المشاركة، لكن علينا أن نحميه ونتأكد من أنه يشعر بالارتياح في ركبته، الدقائق التي لعبها في المباراة الأخيرة كانت مفيدة، ونأمل أن يساعده ذلك غدًا أيضًا، ونتمنى أن يكون قريبًا قادرًا على اللعب من البداية».

وعن ستونز، تحدث غوارديولا بتأثر واضح حول علاقته القوية به، قائلًا: «كل ما نريده من جون هو أن يكون سليمًا وأن يؤدي عمله الرائع في لعب كرة القدم، لكن بشكل مستمر، عكس ما حدث الموسم الماضي، موهبته وقدرته سيفرضان نفسيهما، ونحن سنساعده، وأنا متأكد أنه سيقوم بالباقي».