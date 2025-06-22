شكرا لقرائتكم خبر عن هانى مصيلحى خارج حسابات سيدات طائرة الأهلى لارتباطه مع دجلة والان مع تفاصيل الخبر

خرج هانى مصيلحى، مدرب منتخب ناشئي الكرة الطائرة وأندية وادى دجلة، من حسابات النادى الأهلى لتدريب فريق السيدات، فى ظل إعلان ارتباطه بتعاقد مع وادى دجلة خلال هذه المرحلة.

ودخل هانى مصيلحى فى الصورة لتولى القيادة الفنية لفريق السيدات قبل أن يعلن تواجده مع وادى دجلة وعدم حسم رحيله، فى ظل عدم تواصل رسمى مع إدارة وادى دجلة لحسم الموقف.

يأتى ذلك فى ظل توجيه النادى الأهلى الشكر للمدير الفني السابق إبراهيم فخر الدين، بالرغم من حصول الفريق الموسم المنقضى على الدوري والسوبر المحلي قبل خسارة لقب أفريقيا أمام الزمالك في النسخة التي أقيمت في نيجيريا.

ومن المقرر أن يبحث النشاط الرياضى برئاسة خالد العوضى طلبات الموسم الجديد من حيث الصفقات الجديدة والراحلين، خاصة فى ظل وضع ضوابط من قبل الاتحاد تفيد بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.



