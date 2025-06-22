شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف يترقب حسم مصيره مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب حسام أشرف ، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حسم مصيره مع القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة فى ظل رغبة مسئولى الفريق فى تدعيم مركز الهجوم بعنصر أجنبى جديد.

ويبحث حسام أشرف عن المشاركة بصفة أساسية، خاصة أن فرص مشاركته قلت كثيرًا مع الزمالك، بعدما كان يشارك مع بلدية المحلة بصفة أساسية ونجح فى خطف الأنظار.

وينتظر حسام أشرف حسم مصيره مع الزمالك، لاسيما أن اللاعب طلب فى وقت سابق الخروج من القلعة البيضاء بشكل نهائى وعدم تجديد إعارته، وذلك فى الوقت الذى لم يكن يشارك فيه مع الفريق.

ودخل ثنائي الزمالك حسام أشرف، ومصطفى الزناري مدافع القلعة البيضاء، دائرة اهتمامات النادي المصري لتدعيم الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعداداً للموسم الجديد.

وينتهي تعاقد حسام أشرف، صاحب الـ 24 عاماً، وكذلك مصطفى الزناري، صاحب الـ 26 عاماً، مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل.