شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسيدات يطلب معسكرين استعدادا لمواجهة غانا بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للسيدات لخوض مواجهة حاسمة أمام غانا فى شهر أكتوبر المقبل، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وفي إطار هذه الاستعدادات المكثفة، طلب الجهاز الفني للمنتخب تنظيم معسكرين تدريبيين لضمان أعلى مستوى من الجاهزية البدنية والفنية للاعبات قبل هذه المباراة المصيرية.

تأتي هذه الخطوة بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب المصري مؤخرًا، والذي توّج بـقفزة نوعية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات الوطنية. فقد تقدم منتخب السيدات 7 مراكز ليحتل المركز الـ93 عالميًا، بعد أن كان في المركز الـ100.

هذا التقدم يعكس الروح القتالية والإصرار الكبير الذي تظهره اللاعبات، ورغبتهن في تحقيق الأفضل ووضع المنتخب على الطريق الصحيح نحو تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين القاري والدولي.

وتكتسب مواجهة غانا أهمية مضاعفة؛ فالفائز في هذه المباراة سيتأهل مباشرة إلى كأس الأمم الإفريقية في المغرب. وفي حال تخطي منتخب مصر عقبة غانا، سيكون قد حقق إنجازًا تاريخيًا بالعودة للمشاركة في البطولة بعد غياب استمر 9 سنوات، حيث كانت آخر مشاركات المنتخب في نسختي 1998 و2016.