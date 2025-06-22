شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأهلى وبيراميدز يشاركان فى دورى الأبطال والزمالك والمصرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد المصرى لكرة القدم الاتحاد الأفريقي "كاف" بمشاركة ناديى الأهلى وبيراميدز في النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، كأول وثانى مسابقة الدورى المصرى في الموسم الماضى 2024- 2025، كما سيشارك ناديا الزمالك "بطل كأس مصر" والمصرى "صاحب المركز الرابع فى جدول الدورى" في الكونفدرالية الأفريقية.

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة 8 أغسطس المقبل موعداً لانطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، عقب اجتماعها الأخير مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدورى الممتاز، وبعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفنى للمنتخب.

وأعلنت رابطة الأندية انتهاء الدورى المصرى في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه الرابطة فى الوفاء بتعهدها بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد سنوات من الارتباك والتأجيلات التي أثرت على انتظام جدول المسابقة.

جاء تقديم موعد انطلاق الدورى لينطلق 8 أغسطس بدلا من 15 من نفس الشهر، حتى يخوض اللاعبون 3 أو 4 جولات مع أنديتهم قبل معسكر المنتخب الوطنى الأول في شهر سبتمبر المقبل لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك لتنتهى المسابقة قبل كأس العالم بفترة كافية، حتى يتمكن المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم من إقامة معسكره استعدادا للبطولة بوقت مناسب في إطار سعى اتحاد الكرة والرابطة لتوفير كل سبل الراحة والنجاح للمنتخب.