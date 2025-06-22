شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد مواجهتي منتخب شباب اليد فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

كشف نبيل خشبة، أمين صندوق اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب فى بطولة العالم ببولندا، عن تعديل موعد مواجهتى المنتخب فى الدور الرئيسى بالبطولة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في المباراة المقبلة منتخب سويسرا غدا الاثنين 23 يونيو الجاري، في الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة بدلا من العاشرة.

ثم يلتقي منتخب مصر نظيره الألماني الثلاثاء 24 يونيو الجاري، في العاشرة مساءً بدلا من الـ 7.45 بتوقيت القاهرة.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كل من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.