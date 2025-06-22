شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف وسام أبو علي مع الأهلى فى الدوري قبل وصول العرض الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي وصول عرض رسمي من أحد أندية الدوري الأمريكي، وتحديداً نادي ريد بولز، للتعاقد معه عقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا، وبات المهاجم الفلسطيني هدفاً لأكثر من نادٍ خارجي من الخليج وأوروبا لكن الأكثر جدية من الدوري الأمريكي الذي أبدى أكثر من نادٍ فيه رغبته فى ضم مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عرض أمريكي مغرٍ لوسام أبو علي والأهلي لا يمانع الرحيل بشروط

وقال مصدر في الأهلي، إن وسام أبو علي لا يمانع الرحيل هن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما قضي موسماً ونصف الموسم في القلعة الحمراء، موضحاً أن اللاعب يمتلك عرضاً مُغرياً من الدوري الأمريكي سيحصل خلاله على 3 ملايين دولار في الموسم الواحد كحد أدنى، وهو ما يزيد كثيراً عن عقده في الأهلي الذي لا يتخطى 900 ألف دولار سنوياً.

وأوضح المصدر أن الأهلي تلقى اتصالات ودية من أحد الوسطاء الذين عرضوا انتقال وسام أبو علي للدوري الأمريكي فى الموسم المقبل، موضحاً أن النادي ينتظر وصول عرض رسمي للبت فيه، مُشيراً إلى أن الأهلي يرغب في بقاء اللاعب باعتباره أحد العناصر الأساسية للفريق، ولكن حال تلقيه عرضاً كبيراً ومُفيداً للطرفين فلا مانع من الموافقة على رحيله.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لا يقف فى مستقبل أي لاعب، لذا ننتظر وصول عرض رسمي من الدوري الأمريكي أو من أي ناد آخر للبت فيه ومناقشته تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب للطرفين.



لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.