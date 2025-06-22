شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مران الأهلي لوسائل الإعلام 15 دقيقة قبل مواجهة بورتو بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

تقرر فتح مران الأهلي ، الذي يقام على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي اليوم، استعدادًا لمباراة بورتو البرتغالي فى بطولة كأس العالم للأندية، في الخامسة مساءً بتوقيت أمريكا - الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها فى الرابعة فجر الثلاثاء على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، برفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.