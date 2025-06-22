شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب مصر يشرف على تأهيل محمد عبد المنعم وغيابه عن معسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشرف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، على البرنامج التأهيلي للمدافع الدولي محمد عبد المنعم، لاعب نادي نيس الفرنسي، وذلك بقرار مباشر من حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

ويتواجد عبد المنعم حاليًا في القاهرة لاستكمال رحلة تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها خلال الموسم الماضي مع فريقه.

وصل عبد المنعم إلى القاهرة قبل يومين بعد حصوله على إذن من الجهاز الطبي لنادي نيس لقضاء فترة التأهيل في مصر.

وتأكد رسميًا غياب اللاعب عن معسكر المنتخب المقبل في سبتمبر، والذي سيخوض خلاله الفراعنة مباريات ضمن تصفيات كأس العالم.

ويأمل محمد عبد المنعم في التعافي بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري، وذلك لضمان مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة، والمقرر إقامتها في المغرب في ديسمبر.

يُذكر أن محمد عبد المنعم قد أنهى موسمه الأول مع نيس الفرنسي، الذي انضم إليه قادمًا من الأهلي المصري في صيف 2024 بعقد يمتد حتى يونيو 2028، حيث شارك اللاعب في 18 مباراة بمختلف المسابقات خلال موسم 2024-2025، منها 12 مباراة في الدوري الفرنسي، و4 في دوري المؤتمر الأوروبي، ومباراتان في كأس فرنسا.