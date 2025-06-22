شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يُعزي مولودية الجزائر فى وفاة مشجعه ويتمنى الشفاء للمصابين والان مع تفاصيل الخبر

أصدر النادي المصري بياناً رسمياً يتقدم فيه بالعزاء إلى نادي مولودية الجزائر، في وفاة مشجعه، وجاء بيان المصري كالتالي: النادي المصري يتقدم بخالص العزاء لنادي مولودية الجزائر فى وفاة مشجعه ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين في الحادث الأليم.



المصرى

من جانبه، قرر مجلس إدارة النادي المصري نقل معسكر تدريب الفريق من القاهرة إلى مدينة بور فؤاد، وذلك ليكون قريباً من جماهير بورسعيد، لاستغلال الحضور الجماهيري في دعم وتحفيز اللاعبين.

ومن المقرر أن يخوض المصري تدريباته بمعسكره بأحد الأكاديميات الخاصة في مدينة بور فؤاد خلال الفترة المقبلة، بعد تعيين المدير الفني الجديد للفريق.

وتواصل مسئولو النادي المصري، خلال الساعات الأخيرة، مع عدة مدربين لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الموسم المقبل، بعد توجيه الشكر لكل من التونسي أنيس بوجلبان نظراً لتراجع النتائج، ومن بعده ميمي عبد الرازق والذي قاد الفريق فى آخر جولتين فى الدوري قبل أن يتم تعيينه رئيساً للجنة التخطيط بالنادي البورسعيدي.

وكشف مصدر مسئول بالنادي المصري ، أن الساعات الأخيرة شهدت تواصلاً مع 4 مدربين وهم التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لوفاق سطيف الجزائري، والإسباني كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق، اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق، بالإضافة إلى التونسي نور الدين المدير الفني لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.