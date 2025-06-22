شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مستمرة فى الزمالك مع جون إدوارد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 11:30 ص

جلسات مستمرة يعقدها مجلس إدارة نادى الزمالك مع جون إدوارد المدير الرياضى الجديد لفريق الكرة؛ لمناقشة خطة تطوير كرة القدم بالنادى، وكذلك حسم ملف المدير الفني الجديد بالموسم المقبل.

ومن المقرر أن تشهد الجلسات الاستقرار على اسم المدير الفنى الذى سيتم الإعلان عنه فى أقرب وقت، بالإضافة إلى ملف الصفقات التى سيستمر جون إدوارد عليها لتدعيم صفوف الفريق خلال الأيام الجارية بالانتقالات الصيفية.

وكان مجلس الزمالك أعلن أمس تولى جون إدوارد منصب المدير الرياضى لقطاع كرة القدم فى النادى، على أن يكون مسؤولاً عن إدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم.

ومنحه كافة الصلاحيات لإدارة قطاع كرة القدم فى النادى، والتعامل مع مختلف ملفات كرة القدم، وسط رغبة كبيرة فى الاستفادة من قدراته لتحقيق الأهداف المطلوبة وبما يلبى طموحات جماهير الزمالك.