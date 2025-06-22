شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله اللاعب السادس فى قائمة الراحلين عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

غادر الأهلى قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية 5 لاعبين هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، ويبدو أن المغربى يحيى عطية الله لاعب الفريق سيكون هو اللاعب السادس فى قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء.

وأصبحت مباراة الأهلي مع بورتو البرتغالى القادمة فى كأس العالم للأندية هى المباراة الأخيرة للمغربى يحيى عطية الله الظهير الأيسر للفريق مع المارد الأحمر حال خروج الأهلى من البطولة من دور المجموعات.

وتبلغ القيمة التسويقية للنجم المغربى 2 مليون دولار، وشارك يحيى عطية الله مع الأهلى في 22 مباراة، سجل هدفا وصنع 3 أهداف، وتوج مع المارد الأحمر بالدوري المصري وكأس السوبر المصري في حين توج بدوري أبطال أفريقيا مرة واحدة أثناء لعبه للوداد المغربى.

وقال يحيي عطية الله، خلال تصريحات تليفزيونية، "أمتلك الفترة الحالية بعض العروض للرحيل، ولكن اتفقت مع النادي الروسي أن تكون الأولوية للنادي الأهلي، حيث إن لدي رغبة في الاستمرار داخل القلعة الحمراء بسبب النظام الذي يحكم النادي، وهذا أكثر شىء أعجبني، بالإضافة إلى جماهير النادي الكبيرة في كل مكان".

وأضاف يحيى عطية الله، "تجربتى مع الأهلي حتى هذه اللحظة إيجابية البداية كانت جيدة للغاية ولكن الإصابة التي يكرهها أي لاعب أثرت عليّ كثيرًا معنويًا وجسديًا عندما تعرضت لها في النادي وخسارة مباراة السوبر الأفريقى أكثر مباراة أحزنتنى بينما مباراة السوبر المصرى من أفضل المباريات التي قدمتها مع الفريق الأحمر".

وتنتهي إعارة عطية الله إلى الأهلي من نادي سوتشي الروسي بنهاية كأس العالم للأندية، حسب العقد الذي تم توقيعه بين الأطراف الثلاثة الصيف الماضي.

وعانى "أسد الأطلس" من شبح الإصابة في فترات مختلفة خلال الموسم الماضى.

وانتقل عطية الله إلى الأهلي الصيف الماضي من سوتشي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشرائه مقابل مليون و500 ألف يورو ورفض المارد الأحمر حتى الآن تفعيل بند الشراء.

وشارك يحيى عطية الله فى مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى للمرة الأولى بعد غياب طويل بسبب الاصابة وظهر النجم المغربى بشكل مميز فى الجبهة اليسرى، رغم خسارة المارد الأحمر بهدفين دون رد.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.