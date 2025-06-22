شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: بعض أعضاء الجهاز الفنى للأهلي فوجئوا بوجود عطية الله فى تشكيل لقاء بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن بعض أعضاء الجهاز الفنى بالنادى الأهلى فوجئوا من تواجد الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله فى تشكيل الفريق فى مواجهة بالميراس البرازيلي الأخيرة، التى انتهت بفوز الفريق البرازيلى على الأهلى 2-0 فى كأس العالم للأندية بأمريكا، مشيرا إلى أنه ظهر بمستوى جيد فى ظل اقتناع المدير الفنى للأهلى ريبيرو بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية.

شوبير: عبد الله السعيد منفتح على التجديد للزمالك والقرار بيد الإدارة

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير"، الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن اللاعب عبد الله السعيد أبدى مرونة فى التجديد للزمالك، ولكن القرار فى يد مجلس الإدارة، مؤكداً أنه لا يوجد أى مستجدات فى هذا الملف خلال الساعات الماضية.

وأشار شوبير إلى أهمية وضرورة استفادة كرة القدم من نجاح تجربة منظومتى كرة اليد والإسكواش، فى ظل تواجد منتخبات اليد ضمن الـ6 الكبار عالميا، ووجود أبطال الاسكواش فى العشر الأوائل بالتصنيف العالمى.