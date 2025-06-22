شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لاعبو الأهلي يمرون بحالة نفسية سيئة.. وهذا سر جولة التسوق والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن مرور لاعبى الأهلى بحالة نفسية سيئة فى كأس العالم بأمريكا، مشيرا إلى أن هذا دفع الجهاز الفنى لمنح اللاعبين فرصة الخروج للتسوق فى أحد المولات التجارية.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن الهجوم على اللاعبين بسبب رحلة التسوق أمر غريب، خاصة أنهم يتعرضون لضغط كبير فنياً، مشيراً إلى أن منح اللاعبين رحلة للتسوق لمدة 4 ساعات أمر طبيعى، فى ظل الوضع المرورى هناك، خاصة أن الأماكن بعيدة عن بعضها للغاية.

واكتفى الأهلي بحصد نقطة وحيدة من أول جولتين في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، ولا يزال يطارد بطاقة التأهل إلى دور الـ16. وينافس الأهلي فى المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بجوار إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.