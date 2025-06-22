شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي يتبادل الهدايا التذكاريا مع وفود كأس العالم للأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص المهندس خالد مرتجي، رئيس بعثة الأهلي فى كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا، وأعضاء مجلس إدارة النادي، على تبادل الهدايا التذكارية في مأدبة عشاء بحضور كوكبة من الشخصيات المصرية، على هامش المشاركة في البطولة العالمية التي يشارك فيها 32 نادياً.



خالد مرتجي يتبادل الهدايا مع الوفود في كأس العالم للأندية



خالد مرتجي يتبادل الهدايا



خالد مرتجي

ترتيب مجموعة الأهلي

بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية ، وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

واستهل النادي الأهلي مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.