شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفرض سرية تامة على ملف المدير الفني الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سعيه لإعادة ترتيب الأوراق الفنية داخل الفريق الأول لكرة القدم، فرض نادي الزمالك حالة من السرية التامة حول ملف التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد، الذي سيخلف المدرب المؤقت أيمن الرمادي، والذي تولى المهمة فى المرحلة الأخيرة من الموسم بشكل مؤقت.

وأكدت مصادر داخل القلعة البيضاء أن إدارة النادي ترفض تمامًا تسريب أي أسماء أو تفاصيل بشأن المفاوضات الجارية مع عدد من المدربين الأجانب، مشيرة إلى أن اللجنة الفنية تُجري مفاوضات متقدمة مع أكثر من اسم لقيادة الفريق فى الموسم المقبل، وأن الإعلان الرسمي سيتم فور الاتفاق النهائي والتوقيع الرسمي.

وبحسب المصادر، تسعى إدارة الزمالك لاختيار مدير فني يمتلك خبرات كبيرة، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، وقادر على العمل تحت ضغوط جماهيرية وإعلامية، بالإضافة إلى القدرة على إعادة بناء الفريق فنيًا ومعنويًا، بعد موسم شهد العديد من التقلبات على الصعيد الفني.

وأضاف المصدر، "الملف تتم إدارته بسرية تامة، حفاظًا على سير المفاوضات، وتجنبًا للتدخلات أو رفع سقف المطالب المادية"، وفقًا لمصدر داخل النادي.

ورفض مسئولو الزمالك الكشف عن الأسماء المطروحة لتولي المهمة، في ظل تردد أنباء عن مفاوضات مع عدد من المدربين بعضهم سبق له التدريب في الدوريات العربية، والبعض الآخر يحمل سيرة ذاتية قوية على مستوى البطولات القارية.

وتؤكد الإدارة أن الإعلان عن اسم المدرب الجديد سيتم فقط عندما يتم الاتفاق الكامل على كافة التفاصيل الفنية والمالية، لتفادي سيناريوهات سابقة شهدت انسحاب بعض المدربين في اللحظات الأخيرة.