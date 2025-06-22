شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تناقش طلبات حسام حسن قبل وضع جدول الدوري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 09:30 ص

تناقش رابطة الأندية المصرية المحترفة طلبات الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن، بشأن التوقفات والمعسكرات استعداداً للارتباطات المقبلة، سواء تصفيات كأس العالم أو بطولة أمم أفريقيا بالمغرب ديسمبر المقبل، لمراعاتها قبل وضع جدول الدوري الجديد.

وعقدت رابطة الأندية اجتماعا مع بعض مسئولي الاتحاد الأفريقي؛ للتنسيق قبل وضع الجدول، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم انطلاق بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في شهر سبتمبر 2025، وذلك بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين شهر أغسطس المقبل.

وحدد الاتحاد الأفريقي مواعيد البطولة على النحو التالي:

إقامة الدور التمهيدي الأول الذهاب 19-21 سبتمبر و مباريات الإياب 26-28 سبتمبر، كما تحدد الدور التمهيدي الثاني أيام 17-19 أكتوبر و 24 - 26 أكتوبر.

بينما تقام مباريات دور المجموعات فى المواعيد التالية:-

الجولة الأولى: 21-23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28-30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23-25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير– 1 فبراير 2026 ، و الجولة الخامسة: 6-8 فبراير 2026 و الجولة السادسة: 13-15 فبراير 2026 .

كما تحدد اقامة مباريات ربع النهائي فى المواعيد التالية:-

الذهاب: 13-15 مارس 2026 و الإياب: 20-22 مارس 2026 ، و مباريات نصف النهائي ، الذهاب 10-12 إبريل 2026 و الإياب: 17-19 إبريل 2026 ، و النهائي خلال الفترة من 8 و24 مايو 2026 .