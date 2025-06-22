شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يجري تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام بورتو بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

استقر الإسبانى خوسيه ريبيرو ، المدير الفني للنادى الأهلى، على إجراء تغييرات في تشكيل المارد الأحمر في مباراة بورتو البرتغالى، المقرر لها الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وينوى ريبيرو الدفع بالمالى أليو ديانج لاعب الفريق في قيادة خط الوسط لتعويض الغياب المنتظر لمروان عطية الذى تعرض للإيقاف، كما يدرس المدرب الإسبانى الدفع بالمغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق فى التشكيل الأساسى بعد ظهوره بشكل مميز فى الدقائق التي شارك فيها أمام بالميراس البرازيلي وخسرها المارد الأحمر بهدفين دون رد. فرص تأهل الأهلي تتقلص بعد الخسارة من بالميراس في كأس العالم للأندية فرص تأهل الأهلي تتقلص بعد الخسارة من بالميراس في كأس العالم للأندية

وضع الأهلي نفسه فى موقف صعب بخسارته أمام بالميراس البرازيلي فى ثاني جولات دور المجموعات بـ كأس العالم للأندية 2025.

وأصبح مصير الأهلي ومعه بورتو متوقفاً على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس في المقام الأول، حيث إن انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معا إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه البرتغالي.

وينبغي على الأهلي الفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل في الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، أمام تعثره سواء بالتعادل أو الخسارة فيعني خروجه مبكرا.

ويحتاج الأهلي لخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس في الجولة الأخيرة بفارق هدفين أو أكثر، لكي يضمن التأهل إلى ثمن النهائي.

جدير بالذكر أنه في حالة تساوي النقاط، يتم الاحتكام أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة في المباريات بين فرق المجموعة

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.