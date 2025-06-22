شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة إنتر ميامي وبالميراس البرازيلى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الأهلي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية فريق بورتو البرتغالى، بينما على الجانب الآخر يلعب بالميراس البرازيلي مع إنتر ميامي الأمريكي.

وضع الأهلي نفسه فى موقف صعب بخسارته أمام بالميراس البرازيلي في ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

وأصبح مصير الأهلي ومعه بورتو متوقفاً على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس فى المقام الأول، حيث إن انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معاً إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه الأوروبي.

موعد مباراة انتر ميامي وبالميراس البرازيلى فى كأس العالم للأندية

مباراة انتر ميامي وبالميراس البرازيلى تقام فى الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، وهو نفس موعد مباراة الأهلى مع بورتو البرتغالى.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.