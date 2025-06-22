شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة بورتو البرتغالي فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمباراة بورتو البرتغالي المُقرر لها الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا.

وبدأ الأهلي مساء الجمعة، الاستعداد لمواجهة بورتو بعد الخسارة من بالميراس بثنائية نظيفة مساء الخميس الماضى في الجولة الثانية، وهي الخسارة التي قلّصت حظوظ الأهلي في التأهل لدور الـ16 في البطولة العالمية.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.