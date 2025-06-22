شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الزمالك يهزمن الأهلى 2/3 فى الدورة المجمعة الأولى لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيدات تنس الطاولة بنادي الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجة أشواط 2/3، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورة المجمعة الأولى، والتي تُقام على ملاعب استاد القاهرة الدولي.

جاءت المباراة قوية ومثيرة وتألقت فيها شهد سامح ومريم يونس وسارة عبد العزيز لاعبات الزمالك اللاتي حسمن المواجهة لصالحهن.

الجهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك يضم كلا من: أحمد صالح رئيسا للجهاز، ومحمد السيد مديرا فنياً، ويعاونه محمد عبد العزيز وكريم رمضان مدربان مساعدان، ومحمد الخشن إداري الفريق.



فريق سيدات الزمالك لتنس الطاولة والجهاز الفنى بقيادة أحمد صالح

وكان نجح فريق تنس الطاولة بنادي إنبي للرجال، في احتلال المركز الأول بالدورة المجمعة الأولى للدوري الممتاز التي أقيمت في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة ما بين 18 وحتى 21 يونيو الجاري.

وتمكن رجال إنبي من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأخيرة على نظيره الأهلي بنتيجة 3-1 ليضمن بذلك صدارة الدورة المجمعة الأولى، فيما أحتل الأهلي المركز الثالث خلف بتروجت صاحب المركز الثاني.