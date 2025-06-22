شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يتعادل مع الزمالك 1-1 ويحتفل بالتتويج بلقب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 22 يونيو 1986، تعادل الأهلى، بطل الدورى للمرة الثانية على التوالى والمرة رقم 20 فى تاريخه، مع الزمالك الثانى وحافظ على فارق النقاط الست بينهما ليحتفل باللقب أمام الفريق الأبيض فى ختام مباريات دورى موسم 1985-1986 فى القمة رقم 58 باستاد القاهرة، تقدم أشرف قاسم فى الدقيقة 37 من الشوط الأول، وتعادل مجدى عبد الغنى فى الدقيقة 72 من عمر المباراة.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من الدولى محمد حافظ، وعاونه كل من إسماعيل اليمنى، وسمير يوسف.

تشكيل الأهلى فى القمة 58 جاء مكونا من: أحمد شوبير، حمدى أبوراضي، محمود صالح، محمد حشيش، ربيع ياسين، علاء ميهوب، مجدى عبدالغني، بدر رجب (زكريا ناصف)، أسامة عرابي، حسام حسن، ومحمد السيد.

أما تشكيل الزمالك فضم: طارق عبدالعليم، محمد صلاح، هشام يكن، إسماعيل يوسف، أحمد رمزي، حمادة عبداللطيف، أشرف قاسم (علاء فوزى)، محمد حلمي، خالد عبدالرحمن (حمادة يونس)، جمال عبدالحميد، وطارق يحيى.

وإجمالا.. توج الأهلى بـ155 بطولة هي 45 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.