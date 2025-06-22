شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة توقيع عقوبات على لاعبى الأهلى بعد الهزيمة من بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة توقيع عقوبات مالية على اللاعبين بعد الخسارة من بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وتعقيد موقف الفريق الأحمر في الصعود إلى دور الـ16 للبطولة.

أكد المصدر أن النادي الأهلي لم يوقع عقوبات على اللاعبين بعد مبراة بالميراس، مشيرا إلى أن محمد يوسف المدير الرياضي، ينتظر مباراة بورتو في ختام دور المجموعات لمونديال الأندية، وموقف الفريق من الصعود أو توديع منافسات البطولة، قبل اتخاذ أي قرار يخص اللاعبين.

في ذات السياق، نفى مصدر داخل النادي الأهلي ما تردد عن وجود حالة من عدم التركيز داخل معسكر الفريق الأحمر في أمريكا، خاصة بعد قيام اللاعبين بجولة حرة أول أمس الجمعة.

أكد المصدر أن ما قيل بشأن الجولة الحرة هدفه هدم استقرار الفريق وإبعاده عن تركيزه، وما حدث أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو طلب قضاء اللاعبين فقرة ترفيهية بعد خوض المران الصباحي أمس، بسبب الضغوط الواقعة على كاهل اللاعبين.

شدد المصدر على أن البعض يحاول النيل من اللاعبين لإظهارهم بشكل غير لائق أمام جماهيرهم، وبوجود حالة من عدم الانضباط في معسكر الفريق على عكس الواقع.

وخسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم، علما بأن الفريق تعادل سلبيا مع إنتر ميامي في الجولة الأولى، وأصبح موقفه معقداً في الصعود إلى دور الـ16 للبطولة العالمية