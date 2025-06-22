شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفوز على الأهلى ويحسم المركز الأول بالدورة المجمعة الأولى لدورى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق تنس الطاولة بنادي إنبي للرجال، في احتلال المركز الأول بالدورة المجمعة الأولى للدوري الممتاز التي أقيمت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 18 وحتى 21 يونيو الجاري.

وتمكن رجال إنبي من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأخيرة على نظيره الأهلي بنتيجة 3-1 ليضمن بذلك صدارة الدورة المجمعة الأولى، فيما احتل الأهلي المركز الثالث خلف بتروجت صاحب المركز الثاني.

ومثل فريق إنبي في المباراة اليوم كل من: عمر عصر، المحترف الفرنسي أنطوان هاشارد ومحمد شومان.

واستطاع رجال إنبي فرض سيطرتهم وتحقيق العلامة الكاملة والفوز بجميع المباريات، حيث افتتح الفريق البترولي البطولة بالفوز على تجديف أسوان بنتيجة 3-0، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على ألعاب دمنهور بنفس النتيجة.

وفي الجولة الثالثة، نجح إنبي في الفوز بنتيجة 3-0 على ستاد دمياط الجديدة، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على سبورتنج في الجولة الرابعة.

أما في الجولة الخامسة، ففاز إنبي على بتروجت بنتيجة 3-2 ثم التفوق على حساب الزمالك بنتيجة 3-0 في الجولة السادسة قبل أن ينهي مشواره بالدوري بالفوز على الأهلي في الجولة السابعة.

ومن المنتظر أن تُقام الدورة المجمعة الثانية خلال الفترة من 27 وحتى 30 يونيو الجاري بمدينة الإسماعيلية، على أن يتم حسم لقب الدوري لموسم 2024-2025 بناءً على نتائج الدورتين.