شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجزار: انتظرت جلسة التوقيع للأهلى والأمور توقفت.. ولم يصلنى شىء من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمرو الجزار مدافع فريق غزل المحلة، أنه لم يحصل سوى على بطاقة صفراء واحدة مع غزل المحلة في الموسم الماضي، ولم يتم إيقافه سوى مباراة واحدة كانت في الموسم قبل الماضي عندما كان الفريق في دوري المحترفين.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "وكيلي قام بإبلاغي باهتمام كبير من جانب بعض الأندية، وتحدث معي أسامة هلال من لجنة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي بأنني ضمن الخيارات المرشحة للانتقال إلى القلعة الحمراء، ورحبت بذلك بكل تأكيد، وأي لاعب يتمنى اللعب في الأهلي، ولكن كان وقتها كل تركيزي مع المحلة للخروج من الترتيب المتأخر.. أنا دائمًا ملتزم وعلاقتي جيدة مع وكلائي في الفترة الماضية".

وأضاف: "سبق أن تم إبلاغي بوجود جلسة لحسم الصفقة مع الأهلي، ولكن الأمور لم تتم في النهاية، وكنت أنتظر الحسم بعد ختام الموسم الماضي، لكن في النهاية لم تتم الصفقة.. ولم يصلني أي شيء من نادي الزمالك".

وأتم: أتمنى الانضمام لصفوف منتخب مصر، وأثق في الحصول على الفرصة قريبًا مع حسام حسن.