مونديال الاندية: كاربوني يقود انتر لفوز متأخر على أوراوا ريدز

الرياص - اسماء السيد - فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : قاد البديل الأرجنتيني الشاب فالنتان كاربوني فريقه انتر ميلان الايطالي وصيف بطل اوروبا لفوز متأخر على أوراوا ريدز الياباني 2 1 ضمن المجموعة الخامسة من منافسات الدور الأول لكأس العالم لكرة القدم القامة في الولايات المتحدة السبت.

وعوض "نيراتسوري" تأخره بهدف مبكر سجله ريوما واتانابي (11) بهدفين متأخرين عبر الارجنتينيين لاوتارو مارتينيس (78) وكاربوني (90+2).

وانتزع فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو فوزه الأول في المونديال بعد تعادله في الجولة الاولى امام مونتيري المكسيكي 1 1، ليرفع رصيده الى 4 نقاط في المركز الاول موقتا متقدما بنقطة عن ريفر بلايت الأرجنتيني الثاني الذي يلتقي مونتيري (نقطة) لاحقا، فيما يتذيل أوراوا المجموعة من دون رصيد.

وخاض انتر اللقاء في ظل غياب بعض العناصر الرئيسية عن تشكيلته على غرار التركي هاكان تشالهانأوغلو والفرنسي ماركوس تورام والهولندي دنزل دومفريس بسبب الإصابة، وبقاء فرانشيسكو أتشيربي والأرميني هنريك ميخيتاريان وأليساندرو باستوني على مقاعد البدلاء.

وافتتح الفريق الياباني التسجيل مبكرا بعد ان انطلق تاكورو كانيكو من الجناح الأيمن ، تاركا المدافعين خلفه ليمرر الكرة من داخل المنطقة إلى واتانابي فلم يتوان عن إسكان كرته بسهولة في المرمى (11).

ولم ينجح الهدف في إيقاف سيطرة إنتر على الكرة، رغم أن بطل إيطاليا الموسم قبل الماضي انتظر حتى الدقيقة 19 لتهديد مرمى منافسه، عندما سدد مارتينيس كرة اصطدمت بالعارضة.

كانت تلك الفرصة الأقرب لانتر خلال الدقائق الـ 45 الاولى التي انتهت بتقدم ياباني لافت.

وسعى نيراتسوري لفرض التعادل في مستهل الشوط الثاني، لكن تسديدتي فيديريكو ديماركو وسيباستيانو إسبوزيتو "على طاير" لم تنجحا في منحه الهدف المنتظر.

لكن قبل 12 دقيقة من نهاية الوقت الاصلي للمباراة، نجح الفريق الإيطالي في الخروج من مأزقه بفضل مارتينيس الذي قابل ركلة ركنية من نيكولو باريلا بتسديدة اكروباتية رائعة خرقت التكتل الدفاعية لتعانق الشباك (78).