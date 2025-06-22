شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: البعض يحاول بث أخبار كاذبة عن معسكر الأهلي بأمريكا لهدم استقراره وتشويه صورة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

نفى مصدر داخل النادي الأهلي ما تردد عن وجود حالة من عدم التركيز داخل معسكر الفريق الأحمر في أمريكا، خاصة بعد قيام اللاعبين بجولة حرة أمس الجمعة.

أكد المصدر أن ما قيل بشأن الجولة الحرة هدفه هدم استقرار الفريق وإبعاده عن تركيزه، وما حدث أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو طلب قضاء اللاعبين فقرة ترفيهية بعد خوض المران الصباحي أمس، بسب الضغوط الواقعة على كاهل اللاعبين.

شدد المصدر على أن البعض يحاول النيل من اللاعبين لإظهارهم بشكل غير لائق أمام جماهيرهم، وبوجود حالة من عدم الانضباط في معسكر الفريق على عكس الواقع.

وخسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم ، علما بأن الفريق تعادل سلبيا مع انتر ميامي في الجولة الأولى، وأصبح موقفه معقداً في الصعود إلى دور الـ16 للبطولة العالمية