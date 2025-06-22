شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للزمالك غدا فى الإمارات للإعلان عن افتتاح أكاديميات النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد غدًا الأحد بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن افتتاح أكاديميات نادي الزمالك لكرة القدم هناك، وذلك ضمن خطة مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب لنشر وتوسيع قاعدة الأكاديميات الخاصة بالقلعة البيضاء داخل مصر وخارجها.

ويقام المؤتمر الصحفي بأحد الفنادق الكبرى في مدينة أبو ظبي، بحضور أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وحازم إمام نجم الفريق السابق، وزياد البارودي مدير أكاديميات النادي، بالإضافة إلى أحمد غانم سلطان مدير أكاديميات الزمالك في دولة الإمارات.

ومن المقرر أن تنطلق أولى الأكاديميات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة أبو ظبي، على أن تشمل الخطة المستقبلية افتتاح أكاديميات أخرى في عدة مناطق داخل الإمارات خلال الفترة المقبلة.