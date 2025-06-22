شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 21 – 6 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 21 – 6 – 2025 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها مغادرة إمام عاشور لمعسكر الأهلي في أمريكا استعدادا للعودة إلى القاهرة، وفسخ محمود متولي عقده مع الاتحاد السكندري.

الأهلى يخوض مرانا مغلقا اليوم استعدادا لمباراة بورتو البرتغالى

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبييرو، إغلاق المران الجماعي للفريق اليوم، وذلك استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

إمام عاشور يغادر معسكر الأهلى ويستعد للعودة إلى القاهرة

غادر إمام عاشور لاعب الأهلي معسكر الفريق الأحمر في أمريكا، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني، عقب تعرضه للإصابة بكسر في عظمة الترقوة وإجراء عملية جراحية في الولايات المتحدة.

تأكيداً لليوم السابع.. الاتحاد السكندري يفسخ عقد محمود متولي

كشف مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري أن إدارة الكرة بزعيم الثغر اتفقت على فسخ عقد محمود متولى بالتراضي بين الطرفين، بعد موسم واحد قضاه بين صفوف الفريق السكندري.

الاتحاد السكندرى يعتمد تشكيل لجنة الكرة برئاسة محمد عمر

اعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى تشكيل لجنة الكرة عقب الاجتماع الذي عقده محمد أحمد سلامة، القائم بأعمال رئيس النادى مع محمد عمر رئيس اللجنة.

محمود عاشور حكما لـVAR فى مباراة مان سيتى والعين الإماراتى بمونديال الأندية

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الحكم الدولى محمود عاشور كحكم فار رئيسي في مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي والعين الإماراتي فجر الإثنين المقبل، بكأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى الولايات المتحدة الأمريكية.

منتخب شباب اليد يهزم إسبانيا فى بطولة العالم ببولندا

فاز منتخب شباب كرة اليد ، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره الإسبانى بنتيجة 30-29 فى ختام لقاءات دور المجموعات ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجارى ليتأهل إلى الدور الرئيسى محققا العلامة الكاملة .

الزمالك يستعد للظهور بملابس جديدة الموسم المقبل.. اعرف التفاصيل

يستعد مجلس إدارة نادى الزمالك للإعلان عن التعاون مع شركة الملابس الجديدة قبل انطلاق الموسم المقبل، وذلك خلال اليومين المقبلين، بعد الانتهاء من ملف الإعلان عن تعيين المدير الرياضى الجديد جون إدوارد.

هشام صلاح لاعب البنك الأهلى على رادار الزمالك

دخل هشام صلاح، لاعب فريق البنك الأهلى، دائرة اهتمامات مسئولى الزمالك لضمه إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى الحالي.

رئيس الاتحاد السكندرى المؤقت: أعي حجم المسئولية وسنعبر هذه المرحلة بثبات وثقة

أصدر محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندرى المؤقت، الذى يدير سيد البلد بعد تقديم محمد مصيلحى استقالته ومرت الفترة القانونية.