شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستخرج تصريحا مؤقتا للمدربين لحل مشكلة رخص التدريب بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد الكرة على استخراج تصريح مؤقت للمدربين فى الدورى الجديد، فى حالة عدم حصولهم على الرخص التدريبية اللازمة للعمل فى الموسم الجديد بمختلف الدرجات والأقسام.

وأبلغ اتحاد الكرة المناطق بأنه لن يتم استخراج بطاقات المدربين إلا بعد سداد كافة الجزاءات التى صدرت بحقه واجتيازه لرخصة التدريب المحددة لكل مسابقة، مع جواز استخراج تصريح مؤقت للعمل بالمسابقة بشرط أنه يكون مدته موسم واحد لحين اجتياز رخصة التدريب ولايحق له التواجد بالملعب أو التسجيل فى قائمة المباراة الا بعد استخراج الكارنيه.

على صعيد مختلف، بدأ الاتحاد المصرى لكرة القدم تلقى الأوراق الخاصة بترخيص الأكاديميات بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، ويستمرحتى 25 يوليو المقبل.

وحدد اتحاد الكرة المستندات المطلوب تسليمها لتسجيل الأكاديميات كالتالى:

- مستخرج رسمى من السجل التجارى للأكاديمية موضحا به نشاط الأكاديمية.

- البطاقة الضريبية.

- عقد ملكية أو إيجار ملعب الأكاديمية لمدة عام على الأقل أو عقد اتفاق مع أحد الأندية أو الهيئات الرياضية ينص على استخدام الملاعب الخاصة بها.

- مكان الأكاديمية والفرع التابع لها الأكاديمية.

- اسم المدير الفنى للأكاديمية والسيرة الذاتية وما يثبت أنه مقيد بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

- بيان بأسماء السادة المدربين والإداريين المسئولين فى الأكاديمية وسيرتهم الذاتية والرخص الخاصة بهم.

- عدد المسابقات والفئات التى سوف تشارك فيها الأكاديمية (على أن يتم سداد رسوم الإشتراك بالمسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم).

- رسوم استمارة طلب ترخيص للاشتراك بدورى الأكاديميات 500 جنيه.