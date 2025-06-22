شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية والبيئية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات انطلاق مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية والبيئية، والذي أقيم بنادي أبو الهول بمحافظة الجيزة، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الشامي، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة واسعة من النشء والشباب والأسر.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لإحياء التراث المصري الأصيل وتعزيز الهوية الثقافية من خلال إعادة تقديم الألعاب الشعبية والتقليدية التي تعكس الموروث الشعبي للمجتمع المصري، في أجواء ترفيهية وتفاعلية تجمع بين المتعة والتعليم.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته بالمهرجان، أن إحياء الألعاب الشعبية يمثل ركيزة مهمة في الحفاظ على الذاكرة الثقافية للمجتمع، ونقل القيم الأصيلة والتقاليد الموروثة إلى الأجيال الجديدة، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ الأنشطة التراثية ضمن برامجها التوعوية والثقافية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم القوى الناعمة والحفاظ على التراث الوطني.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن إقامة المهرجان في نادي أبو الهول يعكس الدور الحيوي للأندية الاجتماعية والرياضية في تعزيز روح الانتماء وغرس الهوية المصرية لدى النشء، مشيداً بالمشاركة الفاعلة للأسر والجهود التنظيمية التي خرجت بالحدث في صورة مشرفة.

وقال أحمد الشامي، رئيس الاتحاد إن المهرجان يأتي انطلاقًا من رؤية الاتحاد والوزارة بأهمية الربط بين الرياضة والثقافة الشعبية، حيث يهدف إلى إحياء الألعاب التراثية التي كانت تمثل جزءًا أصيلاً من الموروث الشعبي المصري، وتعريف الأجيال الجديدة بها، في إطار تفاعلي حديث يجمع بين التعليم والترفيه.

وأشار إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات يُعد انعكاسًا حقيقيًا لحرص الدولة على ترسيخ الهوية الثقافية في وجدان الشباب، وتوسيع نطاق ممارسة الأنشطة الرياضية غير التقليدية، موجها الشكر للأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر للاتحاد وحرصه

وتضمنت فعاليات المهرجان عروضاً حية لألعاب شعبية، إلى جانب عروض فنية وفقرات فلكلورية لفرق الشباب والطلائع تعبر عن تراث مختلف المحافظات المصرية.

حضر الفعاليات الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية بالوزارة.



وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية (1)



وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية (2)



وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية (3)



وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية (4)



وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية (5)



وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية (6)



وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية (7)



وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية (8)



وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية (9)



وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية (10)