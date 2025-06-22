الأهلى يستقر على تعيين هانى مصيلحى مديرا فنيا لفريق سيدات الكرة الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى على تعيين هاني مصيلحي مديرا فنيا لفريق سيدات الكرة الطائرة في الموسم الجديد، بعد توجيه الشكر مؤخرا لإبراهيم فخر الدين المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة في قرار مفاجئ.

يأتى توجيه الشكر للمدير الفني بالرغم من حصول الفريق الموسم المنقضى على الدوري والسوبر المحلي قبل خسارة لقب أفريقيا أمام الزمالك في النسخة التي أقيمت في نيجيريا.

ومن المقرر أن يبحث النشاط الرياضى برئاسة خالد العوضى طلبات الموسم الجديد من حيث الصفقات الجديدة والراحلين، خاصة فى ظل وضع ضوابط من قبل الاتحاد تفيد بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.