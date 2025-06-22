شكرا لقرائتكم خبر عن والد أشرف دارى: ابنى سعيد فى الأهلى.. وأنباء رحيله "بالصحف المغربية فقط" والان مع تفاصيل الخبر

أكد زهير داري والد اللاعب أشرف داري، مدافع الأهلي أن أنباء رحيل اللاعب عن الفريق خلال الفترة المقبلة مجرد شائعات.

وقال زهير داري، في تصريحات تليفزيونية: "الحديث عن عدم اقتناع المدرب ريبيرو باللاعب أشرف داري غير صحيح، فالصحافة المغربية هي التي أطلقت هذه الأنباء الخاطئة".

وأضاف: "اللاعب سعيد مع المدرب الجديد، ومع زملائه في الفريق والإدارة، وهناك حب واحترام متبادل بينهم، أشرف داري محبوب لدى جماهير الأهلي وإدارة النادي، وسوف يستمر مع الفريق حتى نهاية عقده".

وتابع: "اللاعب قدم مباراتين بمستوى جيد في بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن، رغم التعادل في المباراة الأولى والخسارة في الثانية".

واختتم حديثه قائلًا: "لو كان هناك أمر حقيقي، لخرج عبر الصحافة المصرية وليس المغربية، لكن هنا في المغرب هناك العديد من الصحفيين المنتمين لأندية معينة يهاجمون بعض اللاعبين المحترفين في الخارج".