شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: حسام حسن ليس طرفا فى أزمة الفيلا بين زوجته والمستأجر ولم يتقدم ببلاغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر مقرب من حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، أن العميد لم يتقدم بأي بلاغات ضد أي شخص خلال الساعات الأخيرة الماضية كما تردد، وأن حسام حسن يمتلك فيلا في الاسكندرية قام بتأجيرها منذ فترة طويلة.

وقال المصدر، إن زوجة حسام حسن حاولت الحصول على الفيلا من المستأجر "عنوة"، ولجأ المستأجر وزوجة حسام حسن إلى تحرير محاضر ضد بعضهما، مؤكدا أن حسام حسن ليس طرفا نهائيا في الأزمة .

وأضاف: "المستأجر رفض وقام بإبلاغ الشرطة وحرر محضرا، خاصة أنه يمتلك عقد إيجار منذ مارس الماضي لمدة سنة، ما يعنى أن العقد لا يزال ساريا، وليس من حق زوجة حسام حسن الحصول على الفيلا".

وأكد المصدر أن حسام حسن لم يحرر أى محاضر، خاصة أنه ليس طرفا في الأزمة كما يردد البعض.

وفى السياق ذاته، ناشد المحامي الخاص بحسام حسن أنه يطالب الإعلام و المواقع والصحف الكبيرة بتحرى الدقة في نقل أى معلومات غير صحيحة، مؤكدا تواجد حسام حسن في القاهرة في منزله.

وأكد المحامي الخاص بحسام حسن، أن المستأجر وزوجة العميد يتواجدان في أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية، وهذا تأكيد على أن حسام ليس طرفا نهائيا في الموضوع برمته.